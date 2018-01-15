В Бугульме росгвардейцы задержали находившегося в розыске альметьевца

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Бугульме наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 36-летнего ранее судимого уроженца города Альметьевска, находящегося в розыске за ранее совершенное преступление. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В пять часов вечера, находившийся на маршруте патрулирования наряд отдела вневедомственной охраны получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в кафе по улице Гафиатуллина. Росгвардейцы прибыли по адресу, где администратор заведения им пояснила, что в помещении находится нетрезвый гражданин подозрительного вида.

При проверке посетителя по оперативной базе данных выяснилось, что тот в прошлом судим, а с июля 2017 года находится в местном розыске за кражу. Мужчина задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.