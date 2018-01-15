Объявлены победители литературной премии журнала «Татарстан»

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня стали известны имена победителей литературной премии журнала «Татарстан». Ими стали татарстанские авторы Адель Хаиров и Айгуль Абдрахманова.

Главный приз конкурса – издание книги. Каждый победитель получает не только профессиональное признание среди коллег и читателей, но и авторский гонорар.

Произведения молодых писателей выйдут в свет в будущем году, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин. «План на 2018 год уже утвержден. Сейчас мы ждем рукописи от авторов, после чего экспертный совет определит тираж издания, начнется предпечатная подготовка, изготовление оригинал-макета и так далее», – пояснил он.

Всего на этот раз в конкурсе участвовали 25 литераторов, причем трое из них проживают за пределами России: в Казахстане, Украине и Беларуси. На русском языке были представлены 15 рукописей, на татарском – десять. При этом все приславшие произведения на татарском – женщины, отметила главный редактор журнала «Татарстан» Татьяна Вафина.

«Мне было интересно читать каждое произведение. Конечно, победитель в каждой номинации один, но хочу отметить, что по условиям конкурса те, кто не стал лауреатом премии в этом году, могут принять участие в следующем конкурсе. Я, в свою очередь, с удовольствием также готов стать членом жюри еще раз», – заметил один из членов жюри, заместитель председателя Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев.

Конкурс на соискание премии был объявлен в январе 2017 года. Журнал «Татарстан» проводит его совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям. Премия вручается за лучшие произведения на русском и татарском языках, поэтому два победителя получают равные по значимости Гран-при.