(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Мужчина получил 60 процентов ожогов тела на пожаре в Тетюшах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тетюшском районе поступило сегодня в 00.34. На вызов отправились два отделения пожарно-спасательной части №133.

На момент прибытия к месту вызова происходило открытое горение по всей площади дома. Угрозы распространения огня на близлежащие строения не было. С огнем пожарные полностью справились за 15 минут.

Хозяин дома до прибытия пожарных подразделений выбрался из дома, получил ожоги верхних дыхательных путей, термический ожог третьей степени 60 процентов тела, ожоговый шок первой степени. Его на попутной машине отвезли в больницу. Супруга хозяина дома во время пожара находилась на суточной работе.