Количество наркозависимых в колониях Татарстана выросло почти в два раза

(Казань, 15 января, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). Каждый пятый содержащийся в исправительных учреждениях Татарстана страдает хроническими заболеваниями. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал временно исполняющий обязанности начальника ведомства Эдуард Хиалеев.

«В пенитенциарных учреждениях концентрация социально неблагополучных граждан, в том числе больных социально значимыми заболеваниями, намного выше, чем в гражданском обществе. Каждый пятый содержащийся в учреждениях УФСИН России по РТ страдает хроническими заболеваниями», – рассказал Хиалеев.

При этом выросло число больных наркоманией – на 400 человек по сравнению с 2016 годом. Сейчас в колониях Татарстана содержится 893 наркозависимых.



При этом снизилось число заключенных с психическими заболеваниями – с 745 в 2016 году до 554 в 2017 году.