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Количество наркозависимых в колониях Татарстана выросло почти в два раза

15 января 2018, 15:11 , Фото: Михаил Захаров

Количество наркозависимых в колониях Татарстана выросло почти в два раза Каждый пятый, содержащийся в исправительных учреждениях Татарстана, страдает хроническим заболеванием.

(Казань, 15 января, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). Каждый пятый содержащийся в исправительных учреждениях Татарстана страдает хроническими заболеваниями. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал временно исполняющий обязанности начальника ведомства Эдуард Хиалеев.

Коллегия УФСИН

«В пенитенциарных учреждениях концентрация социально неблагополучных граждан, в том числе больных социально значимыми заболеваниями, намного выше, чем в гражданском обществе. Каждый пятый содержащийся в учреждениях УФСИН России по РТ страдает хроническими заболеваниями», – рассказал Хиалеев.

Коллегия УФСИН

При этом выросло число больных наркоманией – на 400 человек по сравнению с 2016 годом. Сейчас в колониях Татарстана содержится 893 наркозависимых.

Коллегия УФСИН


При этом снизилось число заключенных с психическими заболеваниями – с 745 в 2016 году до 554 в 2017 году.

 


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