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Boeing представил концепт гиперзвукового беспилотника

15 января 2018, 16:51

Новая разработка американской корпорации может стать преемником легендарного сверхзвукового разведчика «Черный дрозд».
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Компания Boeing представила концепт гиперзвукового беспилотника на конференции Американского института аэронавтики и астронавтики в Орландо. Об этом сообщает портал «Хайтек».

Концептуальная модель самолета-разведчика пока не имеет названия. Также у нового проекта нет заказчика.

«Это концептуальная модель для возможной демонстрации. Однако пока никто не предпринял попыток построить многоразовую демонстрационную модель (гиперзвукового летательного аппарата — прим. Т-и). Мы постоянно ищем перспективные концепции в тех областях, где это когда-нибудь может потребоваться клиентам», — заявила представитель Boeing Сандра Энджерс. 

Новый проект американской корпорации может стать преемником сверхзвукового разведчика ВВС США Lockheed SR-71. В народе его прозвали «Черным дроздом», который был снят с вооружения 20 лет назад. Однако рекорд скорости для пилотируемых самолетов с турбореактивными двигателями, который установил Lockheed SR-71, до сих пор не побит.


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