Стал известен глава аппарата избирательного штаба Путина

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Аппарат избирательного штаба Владимира Путина возглавил начальник Управления Администрации Президента по внутренней политике Андрей Ярин. Об этом сообщается на официальном сайте штаба кандидата в Президенты на предстоящих выборах.

Всего в аппарат избирательного штаба вошло 11 человек. «Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В.Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н.Амельченкова, А.В.Анисимов, А.А.Борисов, В.П.Бочков, С.В.Кабышев, А.О.Кондрашов, И.Ю.Кастюкевич, Н.А.Орлова, Б.В.Чернышев, А.В.Шушеров», – говорится в сообщении.