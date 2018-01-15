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Заработал предвыборный сайт Владимира Путина

15 января 2018, 15:05 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Заработал предвыборный сайт Владимира Путина На ресурсе размещены сведения о достигнутых результатах, доверенных лицах кандидата, ходе предвыборной кампании.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Заработал предвыборный сайт действующего Президента РФ Владимира Путина, который выдвинул свою кандидатуру на выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца. Он размещен по адресу putin2018.ru.

На сайте представлена информация о результатах, достигнутых с момента победы Путина на президентских выборах 2012 года.

Также на ресурсе размещены сведения о доверенных лицах кандидата, ходе предвыборной кампании, поддерживающих его организациях. Кроме того, на сайте можно заполнить анкету и стать волонтером штаба Путина.

Ранее сопредседатель предвыборного штаба кандидата Елена Шмелева отмечала, что на сайте планируется представить данные о проектах, к которым имел и имеет отношение Владимир Путин, отмечает ТАСС


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