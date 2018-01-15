Татарстан и Алтай договорились вместе спасать снежных барсов

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Соглашение о сотрудничестве между правительствами Республики Татарстан и Республики Алтай по сохранению и восстановлению популяции снежного барса подписали Президент РТ Рустам Минниханов и глава РА Александр Бердников. Документ опубликован на портале официального документооборота РТ.

В соглашении отмечается, что снежный барс как вид находится под угрозой исчезновения, и указывается на необходимость разработки и совершенствования мер по сохранению и восстановлению его жизнеспособной популяции (как в природной, так и искусственно созданной средах).

Регионы собираются сотрудничать в работе над увеличением численности и генетического разнообразия ирбисов, восстановлением их жизнеспособных групп и созданием благоприятных условий для долгосрочного сохранения популяции.

Республика Алтай намерена «оказать содействие Республике Татарстан в изъятии из природной среды <…> маточного поголовья (самцы, самки снежного барса) для создания в РТ резервной популяции в неволе». Полученных в Татарстане котят планируется подращивать до необходимого возраста и выпускать в природу на Горном Алтае.

Кроме того, республики планируют активно проводить эколого-просветительские мероприятия и осуществлять научные исследования, а также создать эффективную систему мониторинга популяции снежного барса.

Документом также предполагается свести к минимуму любую антропогенную нагрузку на места обитания ирбисов, повысить эффективность работы охотничьих хозяйств, занятых увеличением численности популяций диких копытных в местах их обитания, и ужесточить наказание за браконьерскую добычу, перевозку и торговлю барсами, их частями или дериватами (продуктами из них).

Соглашение было подписано 10 января текущего года и вступило в силу с момента подписания.