В Нижнекамске из-за быстрой езды маршрутки пассажирка сломала ребра

(Набережные Челны, 15 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске пассажир сломал ребра из-за слишком быстрого движения маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось на улице Спортивная напротив дома № 14а. Водитель автобуса «ПАЗ», в салоне которого находились примерно 15 пассажиров, не выбрал безопасную скорость.
В результате 71-летняя пассажирка не удержалась и упала на поручень. Прибывшие по вызову медики диагностировали у пенсионерки перелом трех ребер. Пострадавшая доставлена в больницу.