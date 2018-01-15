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В Нижнекамске из-за быстрой езды маршрутки пассажирка сломала ребра

15 января 2018, 19:39 , Фото: Нижнекамская автоинспекция

В Нижнекамске из-за быстрой езды маршрутки пассажирка сломала ребра Пенсионерка не удержалась и упала на поручень, пострадавшую отправили в больницу.

(Набережные Челны, 15 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске пассажир сломал ребра из-за слишком быстрого движения маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на улице Спортивная напротив дома № 14а. Водитель автобуса «ПАЗ», в салоне которого находились примерно 15 пассажиров, не выбрал безопасную скорость.

В результате 71-летняя пассажирка не удержалась и упала на поручень. Прибывшие по вызову медики диагностировали у пенсионерки перелом трех ребер. Пострадавшая доставлена в больницу.


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