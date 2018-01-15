Компания из Кукмора частично выплатила долги по зарплате почти 200 работникам

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная компания «Дружба» из Кукморского района частично погасила задолженность по заработной плате перед 199 работниками на общую сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

К началу 2018 года общая задолженность на предприятиях Республики Татарстан составляет 10,6 млн рублей перед 174 работниками. Около 60 процентов этой суммы приходится на обрабатывающее производство, а остальная часть — на строительство, говорится в сообщении министерства.

Ранее, в 2017 году, в результате проверок в Татарстане было выявлено 178 работодателей, которые не предоставили органам статистики данные о своих задолженностях.