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Общество

Компания из Кукмора частично выплатила долги по зарплате почти 200 работникам

15 января 2018, 16:25

Общая сумма выплат работникам ООО «Дружба» составила более 1,6 млн рублей.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная компания «Дружба» из Кукморского района частично погасила задолженность по заработной плате перед 199 работниками на общую сумму более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 

К началу 2018 года общая задолженность на предприятиях Республики Татарстан составляет 10,6 млн рублей перед 174 работниками. Около 60 процентов этой суммы приходится на обрабатывающее производство, а остальная часть — на строительство, говорится в сообщении министерства. 

Ранее, в 2017 году, в результате проверок в Татарстане было выявлено 178 работодателей, которые не предоставили органам статистики данные о своих задолженностях.


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