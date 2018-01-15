Видео: на пожаре в Алексеевском погибла пожилая женщина

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). На пожаре в поселке городского типа Алексеевское сегодня погибла пожилая женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе поступило сегодня в 12.39. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №104.

Одноэтажный деревянный дом горел на улице Короленко. Потушив огонь, пожарные обследовали дом и обнаружили обгоревшее тело пожилой женщины. По предварительным данным, тело принадлежит пенсионерке, хозяйке дома.