На Урале задержали орудовавшего 22 года серийного маньяка-убийцу

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). МВД задержало на Урале орудовавшего 22 года серийного маньяка-убийцу, пишет «Газета.ру».

Задержанный 47-летний мужчина, который ранее был судим за аналогичные преступления, подозревается в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в период 1992 – 2014 годов. Преступления совершались в течение 22 лет в разных районах Екатеринбурга.

Точное число жертв не называется, проверятся причастность задержанного к совершению других преступлений аналогичного характера. Мужчина намеревался в ближайшее время уехать из России.