Ростуризм предупредил российских туристов о забастовках в Греции

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Ростуризм предупредил российских туристов о том, что 15 января в столице Греции – Афинах ожидается забастовка работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».



Ситуационно-кризисный центр МИД России пояснил, что в ходе забастовки может прекратить свою работу общественный транспорт, а также нарушиться паромное сообщение с островами.

Ростуризм рекомендовал путешественникам из России, которые находятся в Греции, учитывать последствия забастовок.