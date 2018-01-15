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Ростуризм предупредил российских туристов о забастовках в Греции

15 января 2018, 16:34

МИД России пояснил, что в ходе забастовки может прекратить свою работу общественный транспорт, а также нарушиться паромное сообщение с островами.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Ростуризм предупредил российских туристов о том, что 15 января в столице Греции – Афинах ожидается забастовка работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений, а также протестные антиправительственные акции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ситуационно-кризисный центр МИД России пояснил, что в ходе забастовки может прекратить свою работу общественный транспорт, а также нарушиться паромное сообщение с островами.

Ростуризм рекомендовал путешественникам из России, которые находятся в Греции, учитывать последствия забастовок.


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