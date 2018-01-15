Минфин не предлагает поднимать ставку НДФЛ

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ не рассматривает повышение ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы профильного департамента Минфина Алексея Сазанова.

«В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается, и Минфин такое не предлагает», – приводит агентство слова чиновника.

При этом Сазанов не смог уточнить, обсуждается ли вопрос об увеличении ставки НДФЛ за пределами ведомства.

Ранее газета «Ведомости» узнала о разрабатываемом в Администрации Президента «бюджетном маневре». План, основанный на идее председателя Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина, будто бы поддержали помощник Президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Повышение НДФЛ может стать одной из мер, необходимых для увеличения расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после президентских выборов.