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Экономика и финансы

Кредиторы ТФБ и ИнтехБанка подали заявления в РФП на выплату 105 млн рублей

15 января 2018, 14:40

Кредиторы ТФБ и ИнтехБанка подали заявления в РФП на выплату 105 млн рублей Всего Республиканский фонд поддержки заключил более 250 соглашений об уступке требований на 36 млн рублей.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Республиканский фонд поддержки поступило 800 заявлений на страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка. Общая сумма требований составляет 105 млн рублей, сообщает пресс-служба РФП.

Всего фонд заключил более 250 соглашений об уступке требований на 36 млн рублей.

До 1 мая текущего года реализуется первый этап, в рамках которого поддержка оказывается юридическим лицам с размером требований до 300 тыс. рублей.

Планируется, что с февраля стартует второй этап, в рамках которого помощь будет оказана клиентам обанкротившихся банков – инвалидам I и II групп и родителям детей-инвалидов, а также ветеранам Великой Отечественной войны. С 1 февраля размер выплат для кредиторов планируется увеличить до 500 тыс. рублей.


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