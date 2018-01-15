Кредиторы ТФБ и ИнтехБанка подали заявления в РФП на выплату 105 млн рублей

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Республиканский фонд поддержки поступило 800 заявлений на страховые выплаты вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка. Общая сумма требований составляет 105 млн рублей, сообщает пресс-служба РФП.

Всего фонд заключил более 250 соглашений об уступке требований на 36 млн рублей.

До 1 мая текущего года реализуется первый этап, в рамках которого поддержка оказывается юридическим лицам с размером требований до 300 тыс. рублей.

Планируется, что с февраля стартует второй этап, в рамках которого помощь будет оказана клиентам обанкротившихся банков – инвалидам I и II групп и родителям детей-инвалидов, а также ветеранам Великой Отечественной войны. С 1 февраля размер выплат для кредиторов планируется увеличить до 500 тыс. рублей.