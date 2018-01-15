(Казань, 15 января, «Татар-Информ», Елена Кривопатре). Следственные изоляторы в Татарстане переполнены на десять процентов. Об этом на итоговой коллегии УФСИН России по РТ рассказал временно исполняющий обязанности начальника ведомства Эдуард Хиалеев.

Между тем количество осужденных в колониях и колониях-поселениях не превышает нормы.

Чтобы решить проблему перенаселенности следственных изоляторов, по словам Хиалеева, планируется строительство нового СИЗО на 930 мест.

За 2017 год в исправительных учреждениях Татарстана содержалось более 11 000 человек.

«Более 80 процентов отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 28 процентов за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый четвертый отбывает наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и 13 процентов за совершение грабежа и разбоя», – рассказал Эдуард Хиалеев.