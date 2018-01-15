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В прошлом году продавцов табака в Татарстане оштрафовали на 3 млн рублей

15 января 2018, 18:10

При проверке 429 торговых точек республики были обнаружены 376 нарушений антитабачного законодательства.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В прошлом году продавцы табака в Татарстане были оштрафованы более чем на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

При проверке 429 торговых точек республики были обнаружены 376 нарушений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

За продажу табака на расстоянии менее чем в 100 м от территории образовательных учреждений наложены 135 административных штрафов. Еще 122 штрафа специалисты Роспотребнадзора наложили за игнорирование знаков о запрете курения.


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