В Нижнекамске представили нового главу отдела по связям с общественными формированиями

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Новым руководителем отдела по связям с общественными формированиями и национальным вопросам исполкома Нижнекамского района стал Фархад Сафиуллин. Об этом сообщается на сайте района.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сегодня представил нового руководителя активу города на планерке.



Глава Нижнекамска, представляя нового руководителя, отметил, что Сафиуллин с 1999 года трудился в органах внутренних дел, работал в отделе по борьбе с экстремизмом, имел опыт работы в Центре по противодействию экстремизма Министерства внутренних дел по РТ.



Альберт Дирзизов, ранее занимавший эту должность, переехал в Казань, где продолжил работу в Департаменте Президента РТ по вопросам внутренней политики.