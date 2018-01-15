В Нижнекамске инспекторы ДПС помогли пожарным спасти из горящей квартиры людей

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске пожарные вместе с сотрудниками ГИБДД спасли из горящей квартиры мужчину и женщину, сообщает республиканская автоиспекция.

Сообщение о том, что из окон одной из квартир на девятом этаже дома №109 по проспекту Мира валит черный дым, поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе. Дежуривший поблизости экипаж ДПС первым прибыл на место происшествия.

Сотрудники дорожной полиции вывели из коридора супругу хозяина горящей квартиры. Женщина поблагодарила инспекторов и рассказала, что в момент возгорания они с мужем были в гостях у соседей. Когда они узнали о пожаре, ее муж отправился внутрь, чтобы открыть окна и выпустить дым, из-за которого в итоге не смог выбраться из квартиры и остался ждать спасателей на балконе.

Спасатели помогли мужчине выбраться с помощью специальной маски и потушили пожар. В результате сгорел диван, огонь закоптил стены комнаты. 72-летний мужчина и его 66-летняя жена не пострадали.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.