В Год энергосбережения АО «Транснефть-Прикамье» сэкономит около 6212 тыс. кВтч электроэнергии

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Одним из основных направлений ресурсосберегающей деятельности АО «Транснефть – Прикамье» является ежегодная реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Этот год в АО «Транснефть – Прикамье» объявлен Годом энергосбережения. В течение этого периода в компании будут реализованы технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов. Например, в ноябре будет установлен опытный образец котельной с повышенным КПД на базе производственного обслуживания (БПО) в Пермском РНУ.

Планируется установка нового энергоэффективного механо-энергетического оборудования. Это 12 насосов, 26 электродвигателей, три трансформатора собственных нужд на нефтеперекачивающих и линейных производственно-диспетчерских станциях (НПС/ЛПДС) АО «Транснефть-Прикамье». Кроме того, будет установлено 1895 радиаторных термостатических регуляторов в системах отопления зданий и производственных помещений, заменено 11 тыс. 970 существующих осветительных устройств на светодиодные светильники. В рамках целевой благотворительной помощи еще 1648 светодиодных светильников будет установлено в трех сельских школах.

В результате реализации программы энергосбережения в 2018 году планируется достичь снижения удельного потребления электрической энергии на транспортировку не менее чем на 0,5 процента, что обеспечит экономию около 6212 тыс. кВтч электроэнергии, а также позволит сэкономить потребляемые топливно-энергетические ресурсы на сумму не менее 22,5 млн рублей.

Кроме того, запланировано проведение международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и стран – членов международной ассоциации транспортировщиков нефти, участие в ежегодной международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» в Казани, публикация и трансляция тематических материалов в средствах массовой информации, фотоконкурсы для работников АО «Транснефть – Прикамье» и конкурсы детских рисунков среди детей сотрудников, экскурсии школьников на самые крупные нефтеперекачивающие станции во всех пяти филиалах.