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Общество

В Набережных Челнах объявили благотворительный сбор книг для городских больниц

15 января 2018, 17:40

Книги в хорошем состоянии желающие могут приносить в молодежный центр «Заман».

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах объявили благотворительный сбор книг для лечебно-оздоровительных учреждений города «Читайте на здоровье!». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Книги в хорошем состоянии желающие могут приносить в молодежный центр «Заман».

Специалисты центра призывают горожан передать в дар неиспользуемую классическую литературу, книги из школьной программы, энциклопедии, развивающие игры, научно-популярную литературу для детей и взрослых, справочные и энциклопедические издания, а также журналы.


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