В Набережных Челнах объявили благотворительный сбор книг для городских больниц

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Набережных Челнах объявили благотворительный сбор книг для лечебно-оздоровительных учреждений города «Читайте на здоровье!». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Книги в хорошем состоянии желающие могут приносить в молодежный центр «Заман».
Специалисты центра призывают горожан передать в дар неиспользуемую классическую литературу, книги из школьной программы, энциклопедии, развивающие игры, научно-популярную литературу для детей и взрослых, справочные и энциклопедические издания, а также журналы.