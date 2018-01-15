Путин поручил Минкульту РФ поддержать прокат фильма о паралимпийце

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству культуры России обеспечить господдержку проката киноленты «Со дна вершины», сообщает ТАСС.

Глава государства во время состоявшегося 5 декабря совещания с инвалидами и представителями общественных организаций, оказывающих содействие инвалидам, пообещал ознакомиться с фильмом о паралимпийском движении.

Один из продюсеров картины попросил оказать содействие ленте в отечественном прокате. Доклад на эту тему Минкульт должен представить до 1 февраля текущего года.

В фильме рассказывается о судьбе двукратного паралимпийского чемпиона – горнолыжника Алексея Мошкина. Премьера картины должна состояться в преддверии Паралимпиады.