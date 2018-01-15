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Здоровье и среда

В Татарстане резко выросла заболеваемость ОРВИ

15 января 2018, 14:32

Число заболевших увеличилось более чем в два раза по сравнению с первой неделей нового года.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Татарстане резко выросла заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Если за первую неделю января на территории республики было зафиксировано всего 5 тыс. 598 случаев заболевания, то за минувшую неделю, с 8 по 14 января, их число увеличилось до 13 тыс. 411.

Показатель заболеваемости в Татарстане составил 34,8 на 10 тыс. человек населения. При этом, замечают специалисты, уровень заболеваемости в регионе сейчас находится ниже эпидемического порога на 16,2 процента.


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