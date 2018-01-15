Банк «Аверс» продлил акцию по ипотеке «Молодая семья»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). До 28 февраля в банке «Аверс» снижены процентные ставки в рамках акции «Молодая семья». По программе «Приоритет» минимальная процентная ставка для сотрудников ГК «ТАИФ» составляет девять процентов годовых. Такая ставка действует при условии добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на приобретаемый объект в страховой компании, соответствующей требованиям банка.

Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых супруги или один из них моложе 35 лет.

Также в банке «Аверс» продолжается программа рефинансирования ипотечных кредитов «Перезагрузка 2.0». По ней действует ставка в размере 9,5 процента годовых, а для сотрудников ГК «ТАИФ» – 9,25 процента годовых. Программа позволяет снизить процентную ставку, изменить размер ежемесячных платежей, срок кредитования и состав заемщиков, что дает возможность клиентам перекредитоваться на боле выгодных условиях.

Напомним, что в рамках ипотечных программ сумма кредита может составлять от 300 тысяч до 15 млн рублей. Оформление добровольного страхования жизни и страхования риска утраты права собственности на объект недвижимости позволят получить минимальную процентную ставку на весь срок ипотечного кредита (срок кредита может быть от одного года до 30 лет). При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается на один процент годовых. Максимальная процентная ставка по ипотечным кредитам в банке может составить 10,5 процента годовых при условии страхования.

Подробную информацию об акции и других предложениях банка «Аверс» для физических лиц можно получить в офисах банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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