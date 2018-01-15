Глава московского УГИБДД подарил Соборной мечети столицы выпущенный в Казани Коран

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Начальник Управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подарил Московской Соборной мечети старинный священный Коран «Казан басмасы», выпущенный в Казани в 1895 году. Об этом сообщает пресс-служба Совета муфтиев России.

Коран был дарован ему близким другом, однако, по мнению Виктора Коваленко, такое культовое издание должно находиться именно в Московской Соборной мечети.

Главный автоинспектор столицы свой подарок первому заместителю председателя Совета муфтиев России и зампреду Духовного управления мусульман РФ по международным делам, члену Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Рушану хазрату Аббясову.

Религиозный деятель поблагодарил Коваленко за ценный подарок, который займет достойное место в экспозиции музея мечети столицы России.

В ходе беседы Аббясов и Коваленко обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и наметили приоритетные направления в совершенствовании безопасности дорожного движения, а также в организации профилактических мероприятий по повышению уровня ответственности водителей и пешеходов.

