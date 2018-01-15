В Татарстане открылась вторая ледовая переправа – в Зеленодольском районе

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Валерия Белова). В 13.00 сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по РТ открыли ледовую переправу в Зеленодольском районе республики, сообщил ИА «Татар-информ» глава районного отделения ГИМС Сергей Евсеев.

Переправа через Волгу действует по маршруту Зеленодольск – Нижние Вязовые. Ее ширина составляет 25 метров, а протяженность – 1350 метров. Переправа сокращает путь между населенными пунктами на 60 – 70 километров. Стоимость проезда по переправе – 170 рублей.

«Сейчас на ней уже смонтированы дорожные знаки и шлагбаумы, имеются спасательные средства. Планируется, что ледовая дорога сможет пропускать около 250 автомобилей в будни, 500 – 600 в выходные», – рассказал Сергей Евсеев.

Сотрудники ГИМС напоминают водителям, что на ледовой переправе необходимо отстегивать ремни безопасности, передвигаться медленно и плавно, не останавливаться и не обгонять другие автомобили.

Важно помнить, что на переправах категорически запрещено пробивать лунки для ловли рыбы, а также идти по льду в неогражденных местах. Водители рейсовых автобусов должны высаживать пассажиров перед въездом на ледовую дорогу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первая ледовая переправа в Татарстане через Каму открылась в Елабужском районе в селе Покровское 11 января. Ее ширина 40 метров, а протяженность около 680 метров. Переправа сокращает путь до Нижнекамска на 90 километров.