Минобр Дагестана заявило об увеличении числа участников WorldSkills в 1,5 раза

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Министерство образования и науки Дагестана заявило об увеличении числа участников регионального чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills в 1,5 раза. Количество молодых специалистов-участников чемпионата, который пройдет в Махачкале с 27 февраля по 1 марта, выросло со 110 до 150 человек. В этом году соревнования пройдут по 23 компетенциям, сообщает ТАСС.

В 2019 году Казань примет мировой чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills.

WorldSkills – международное движение, объединяющее молодых сварщиков, поваров, ювелиров, краснодеревщиков и представителей десятков рабочих профессий по всему миру. Главной целью движения является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий. Каждая страна — участница движения WorldSkills ежегодно проводит конкурсы профессионального мастерства, разрабатывает новые стандарты обучения и аттестации специалистов. Организация была основана в 1953 году, Россия присоединилась к движению в 2012 году и с тех пор активно следует его принципам.

