Скоропостижно скончался бывший гендиректор Заинского сахарного завода Вячеслав Сыщиков

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Бывший генеральный директор Заинского сахарного завода Вячеслав Сыщиков скоропостижно скончался 13 января на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Агросила».

Всю свою жизнь Сыщиков проработал на Заинском сахарном заводе. В 1973 году он пришел на предприятие после окончания техникума сахарной промышленности на должность сатуратчика. После службы в армии вернулся, заняв должность начальника смены. В 1980-м стал заместителем главного инженера завода.

В 2002 году Сыщиков стал заместителем генерального директора по производству, а в 2009-м был назначен на должность генерального директора предприятия.

В 2011 году ОАО «Заинский завод» победило в конкурсе «Лучший сахарный завод России». А в 2012-м ему было присуждено первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В 2013 году гендиректор вышел на пенсию.

Вячеслав Сыщиков – обладатель множества наград. В 2017 году за многолетний добросовестный труд и в честь 50-летия со дня пуска в эксплуатацию Заинского сахарного завода был награжден медалью «За особые заслуги».

Коллектив холдинга «Агросила» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Сыщикова.