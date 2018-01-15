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Экономика и финансы

«Гознак» создал приложение для проверки подлинности новых банкнот

15 января 2018, 17:51

Проверка купюр должна помочь защитить пользователей от подделок, отметили в компании.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «Гознак» разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», с помощью которого можно будет проверить подлинность купюр номиналами 200 и 2 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Многие граждане еще не привыкли к внешнему виду новых банкнот и часто сомневаются в их подлинности. Проверка купюр поможет защитить пользователей от подделок, отметили в компании.

Презентация нового сервиса состоится 18 января, после чего приложение станет доступным в App Store и Google Play.


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