«Гознак» создал приложение для проверки подлинности новых банкнот

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «Гознак» разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», с помощью которого можно будет проверить подлинность купюр номиналами 200 и 2 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Многие граждане еще не привыкли к внешнему виду новых банкнот и часто сомневаются в их подлинности. Проверка купюр поможет защитить пользователей от подделок, отметили в компании.

Презентация нового сервиса состоится 18 января, после чего приложение станет доступным в App Store и Google Play.