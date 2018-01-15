Автодорога по Крымскому мосту может открыться раньше срока

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив может быть запущено раньше срока – уже в середине текущего года. Такое мнение сегодня журналистам в Симферополе высказал министр транспорта Крыма Игорь Захаров, сообщает «Интерфакс. Недвижимость».

«На чем основываются мои надежды? На том, что советские люди, назову так, делают пятилетку за три года. Это мое мнение как частного лица, – уточнил Захаров. – Мы общаемся, мониторим. "Стройгазмонтаж" достаточно быстро, эффективно работает. Есть вопросы организационного характера, чисто строительные – идут с превышением графика. Это мое видение как специалиста, который в этом что-то понимает, не как министра, не как должностного лица».

Ожидается, что в этом году завершатся строительно-монтажные работы по автодорожным проектам и начнется подготовка к началу эксплуатации скоростной 70-километровой дороги между трассами А-290 и «Тавридой» (строящейся в Крыму трассой).

По данным генподрядчика объекта, компании «Стройгазмонтаж», по ряду показателей план по строительству на 2017 год оказался перевыполнен. В частности, плановые показатели перевыполнены по погружению свай, устройству опор, укрупнительной сборке пролетных строений.

«Такой темп позволил уже в 2017 году завершить формирование монолитной плиты проезжей части под автодорогу и выполнить укладку асфальтобетонного покрытия в объеме 50 процентов от проектного», – отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Керченский мост должен стать самым протяженным в России (19 км), он соединит Крым с материковой Россией автомобильной и железной дорогами. Автомобильное движение должно открыться не позднее декабря 2018 года, запуск железнодорожной части запланирован на конец 2019 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.