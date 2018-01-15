Лавров заявил об уважении РФ территориальной целостности Украины в границах без Крыма

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму. Об этом на ежегодной пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Как недавно сказал Президент Владимир Путин, мы заинтересованы в том, чтобы Минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. И это вписывается в нашу линию … уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом», — отметил Лавров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. По словам Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

