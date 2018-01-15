Лавров: РФ продлит «Турецкий поток» в Европу только при твердых гарантиях от ЕС

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Газопровод «Турецкий поток» может быть продлен в Европу только при получении твердых гарантий от Еврокомиссии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Пока строится только первая нитка газопровода для турецких потребителей. Строительство же второй нитки начнется только в том случае, если Россия получит «железобетонные гарантии» Еврокомиссии, что она в дальнейшем не будет требовать остановить работы, как то было с «Южным потоком», подчеркнул глава МИД.

Российская сторона готова рассмотреть любой маршрут, который будет полностью гарантирован Еврокомиссией, добавил Лавров.