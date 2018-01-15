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В Татарстане «Калина» из Дагестана столкнулась с «девяткой» из Москвы

15 января 2018, 13:41 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане «Калина» из Дагестана столкнулась с «девяткой» из Москвы В результате в автомобили врезались еще два легковых автомобиля, три человека госпитализированы.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Лаишевском районе в селе Сокуры столкнулись сразу четыре легковушки, есть пострадавшие, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером на трассе Казань – Оренбург на мосту через реку Меша «Лада Калина» с дагестанскими номерами столкнулась с «Ладой Самарой» с номерами Москвы. Затем в автомобили врезались «Ниссан» и «Приора» с номерами Чувашской Республики.

В результате ДТП госпитализированы водитель «Калины», водитель «Девятки» и его пассажир.

На месте работали пожарные из деревни Каипы, медики и сотрудники полиции.


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