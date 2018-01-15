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Синоптики предупредили о тумане местами по Татарстану

15 января 2018, 13:44

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, туман ожидается ночью и днем во вторник, 16 января.
Часть районов Татарстана накроет туман
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане
Синоптики предупреждают о тумане на территории Татарстана
Синоптики Татарстана предупреждают о густом тумане
В Татарстане ожидается туман

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Отдельные районы Татарстана и Казань в предстоящие сутки, 16 января, накроет туманом. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Согласно прогнозу, туман ожидается ночью и днем во вторник.


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