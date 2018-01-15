Синоптики предупредили о тумане местами по Татарстану

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Отдельные районы Татарстана и Казань в предстоящие сутки, 16 января, накроет туманом. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Согласно прогнозу, туман ожидается ночью и днем во вторник.
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15 января 2018, 13:44
(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Отдельные районы Татарстана и Казань в предстоящие сутки, 16 января, накроет туманом. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Согласно прогнозу, туман ожидается ночью и днем во вторник.