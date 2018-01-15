Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Россия остается вторым по величине рынком для Renault

15 января 2018, 14:54

Французская автомобилестроительная корпорация реализовала в прошлом году на 8,5 процента больше машин, чем в 2016 году.
У "Renault" есть намерения построить завод в Хабаровске
В Москве проходит встреча Президентов России и Вьетнама
Великобритания настаивает на пересмотре отношений с РФ со стороны ЕС и НАТО
В Брянске состоится презентация пятого выпуска межгосударственного альманаха «Славянские колокола»
Саммит Россия - НАТО: диалог не состоялся

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россия остается вторым по величине рынком для группы Renault с учетом продаж машин Lada. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу французской автомобилестроительной корпорации.

В 2017 году автопроизводитель реализовал на 8,5 процента больше автомобилей, чем в 2016-м, – 3,76 млн.

Renault занял второе место по продажам авто в Европе в минувшем году. При этом компания реализовала в европейских странах на 5,6 процента больше автомобилей, чем в 2016-м.

В 2018 году корпорация планирует продолжить рост. Соответствующий результат должны будут обеспечить расширение зарубежной деятельности и обновление линейки продукции, отмечается в сообщении пресс-службы компании.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter