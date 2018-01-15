Россия остается вторым по величине рынком для Renault

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россия остается вторым по величине рынком для группы Renault с учетом продаж машин Lada. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу французской автомобилестроительной корпорации.

В 2017 году автопроизводитель реализовал на 8,5 процента больше автомобилей, чем в 2016-м, – 3,76 млн.

Renault занял второе место по продажам авто в Европе в минувшем году. При этом компания реализовала в европейских странах на 5,6 процента больше автомобилей, чем в 2016-м.

В 2018 году корпорация планирует продолжить рост. Соответствующий результат должны будут обеспечить расширение зарубежной деятельности и обновление линейки продукции, отмечается в сообщении пресс-службы компании.