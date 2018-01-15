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Экономика и финансы

Airbus увеличил объем заказов более чем на 50 процентов

15 января 2018, 15:50

Европейский авиастроительный концерн лидирует в мире по числу заказов уже пять лет.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Европейский концерн Airbus SE в 2017 году увеличил объем заказов на 52 процента по сравнению с 2016-м, сообщает «Интерфакс».

По итогам прошедшего года Airbus получил заказы на 1109 авиалайнеров. Таким образом, концерн увеличил отрыв по объему заказов от американского конкурента Boeing Co до 197 воздушных судов.

Airbus уже пять лет является мировым лидером по числу заказов, тогда как Boeing лидирует по годовым объемам производства и поставок пассажирских самолетов.

За 2017 год американская корпорация поставила заказчикам рекордное количество воздушных судов – 763 самолета.


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