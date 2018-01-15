Объявлен прием заявок на соискание премии Габдуллы Тукая

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Комиссия при Президенте РТ объявила прием заявок на соискание Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.



Премия присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства – изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства. Премию также вручают за научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.

Заявки принимаются до 15 февраля 2018 года. Предложения нужно направить по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д.66/33, Министерство культуры Республики Татарстан.