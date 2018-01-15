Все новости Татарстан Россия

Культура

Объявлен прием заявок на соискание премии Габдуллы Тукая

15 января 2018, 13:42

Премия присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства – изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино.
Александр Сладковский претендует на получение Госпремии им.Г.Тукая
Министр культуры РТ предложил увеличить размер Госпремии им.Г.Тукая до 500 тыс. рублей
Мэр Казани посетил персональную выставку Ильяса Айдарова
Лауреатами Государственной премии им.Г.Тукая стали 5 деятелей культуры Татарстана
Объявляется прием работ на соискание Госпремии им.Г.Тукая

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Комиссия при Президенте РТ объявила прием заявок на соискание Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Премия присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства – изобразительного, музыкального, театрального, эстрадно-циркового, кино, архитектуры и градостроительства. Премию также вручают за научные исследования в области искусствоведения и литературоведения.

Заявки принимаются до 15 февраля 2018 года. Предложения нужно направить по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д.66/33, Министерство культуры Республики Татарстан.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter