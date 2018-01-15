Абоненты Tele2 в Татарстане в праздники использовали 660 терабайт трафика

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Tele2 подводит итоги работы сети в период новогодних праздников. С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года клиенты оператора в Татарстане совершили более 12 млн звонков общей продолжительностью 25,5 млн минут. Объем интернет-трафика в праздничные дни увеличился более чем в 2,5 раза и превысил 660 Тб.

В новогоднюю ночь (с 18 часов 31 декабря 2017 года до 8 утра 1 января 2018 года) абоненты Tele2 в Татарстане сделали более 777 тысяч исходящих вызовов общей продолжительностью 1,5 млн минут. Вопреки сложившейся традиции, наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Более 50 процентов телефонных поздравлений пришлись на временной промежуток с 18 до 22 часов. За первый час нового года абоненты оператора совершили 140 тысяч звонков, а также отправили 75,5 тысячи текстовых и мультимедийных сообщений.

В период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года абоненты Tele2 совершили более 12 млн звонков общей продолжительностью 25,5 млн минут. Средняя длительность одного вызова составила 2,2 минуты. Абоненты Татарстана вошли в число наиболее активных пользователей голосовой связью в Приволжье – совместно с жителями Нижегородской области и Удмуртии они совершили 70 процентов всех новогодних звонков.

Интернет-трафик Tele2 в регионе в новогоднюю ночь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два с половиной раза. Особенно активно абоненты Tele2 пользовались интернетом в первый час нового года, а также накануне вечером – 31 декабря с 18 до 21 часа. На этот период пришлась почти треть использованного трафика.

В канун Нового года и праздничных дней января технические специалисты Tele2 подготовили сетевую инфраструктуру региона к повышенным нагрузкам. Чтобы увеличить пропускную способность сети, оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Особое внимание при подготовке сети к работе в новогоднюю ночь Tele2 уделила местам массового скопления людей в новогоднюю ночь, в том числе центральным площадкам празднования в районах города и республики.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.