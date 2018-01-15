Появились фото с места самосожжения мужчины в Ишимбае

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места самосожжения мужчины в Ишинбае, сообщили пользователи социальных сетей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел на площади напротив здания городской администрации.

В сетях активно обсуждают возможные мотивы пострадавшего. Один из очевидцев утверждает, что мужчина лишился работы и долго не мог найти новую, из-за чего решил покончить с собой. Другой пользователь сети рассказал, что пострадавший болел подагрой и никак не мог получить лекарства.

По данным proufu.ru, мужчину увезли в больницу медики в тяжелом состоянии.