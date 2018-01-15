Немецкие СМИ назвали ракетный комплекс РФ «Циркон» угрозой для авианосцев США

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Немецкое издание Stern заключило, что разрабатываемый Россией ракетный корабельный комплекс «Циркон» представляет угрозу для американских авианосцев, сообщает РИА Новости.

По информации издания, благодаря модернизации российские линейные крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» будут укомплектованы современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», а главное – гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» 3М22. Последняя способна развивать скорость более двух километров в секунду – в шесть раз выше скорости звука – при диапазоне действия около 600 километров. Таким образом, российский флот составит серьезную угрозу как для американских авианосцев, так и для кораблей других стран.

При этом отмечается, что вооруженный конфликт между Россией и США все-таки маловероятен и модернизированные линейные крейсеры РФ будет использовать для укрепления имиджа сверхдержавы и для «проекции мощи» в разных частях света, так как такие корабли превратят океаны Земли в «опасные воды» для американских авианосцев.

К слову, работы по проекту новейшей разработки российских конструкторов из «НПО машиностроения» носят закрытый характер. Известно только, что ракета будет способна разогнаться до 5 – 10 Махов, достигая целей на дальностях 300 – 500 километров (сейчас ВМФ России вооружены противокорабельными ракетами, скорости которых достигают 2 – 2,5 Маха).

