Спокойствие! Только спокойствие: «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «МегаФон» запускает услугу «Родительский контроль», которая позволяет мамам и папам смотреть на карте, где находится ребенок, управлять настройками его телефона и ограничивать доступ к сайтам.

Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль».

Мобильный интерфейс «Родительского контроля» позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к не подходящим для детей сайтам.

Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.

Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет пять рублей в день, а за каждый дополнительный ежедневно прибавляется по одному рублю. Максимально можно добавить пять номеров.

В базовой версии вам доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон.

После этого родители смогут:

- следить за зарядом батареи и балансом;

- удаленно управлять звуком и Интернетом на устройстве;

- получать более точные геоданные.

«“Родительский контроль»“ — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система “Умный дом“, “Радар“, “МегаФон.Здоровье“», – прокомментировал директор по новым услугам «МегаФона» Артем Вильман.

Подробнее о «Родительском контроле» здесь.