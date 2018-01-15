Театральная премия «Тантана-2018» объявила прием заявок

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Комиссия по присуждению ежегодной театральной премии Министерства культуры Татарстана «Тантана» («Триумф») объявила о начале приема заявок на соискание премий 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Премия «Тантана» присуждается за творческие достижения в области театрального искусства, получившие широкое общественное признание.

Премия включает номинации «Дебют», «Лучшая эпизодическая роль», «Лучший актер театра кукол», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Честь и достоинство (За верность профессии)», «Лучшая роль в музыкальном спектакле» и ряд других.

На премию «Тантана» могут быть выдвинуты спектакли, премьеры которых состоялись не ранее 1 февраля 2017 года и не позднее 1 февраля 2018 года.

Победителей объявят 27 марта – в Международный день театра.