Муслюмовская агрофирма задолжала работникам 2 млн рублей зарплаты

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Муслюмовская агрофирма ООО «Родные края — Туган як» задолжала работникам 2 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Зарплату за сентябрь 2017 года не получили 186 сотрудников предприятия. При этом организация не сообщила в соответствующие органы об имеющемся долге.

В отношении руководителя возбуждены административные дела по статьям «Неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» и «Предоставление недостоверных первичных статистических данных».

В отношении юридического лица возбуждены дела по тем же основаниям.

Благодаря вмешательству прокуратуры все работники получили свои деньги. Предприятие и руководитель оштрафованы на 80 тысяч рублей.