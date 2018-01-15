В России готовится законопроект о дебоширах в поездах

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), «дочка» РЖД, готовит проект закона о дебоширах в поездах дальнего следования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление гендиректора ФПК Петра Иванова.

ФПК ведет списки пассажиров, которые хулиганят в поездах, чтобы предупредить о таких людях проводников.

«Мои сотрудники знают, что такой пассажир поедет в поезде, они могут пригласить сотрудников полиции для сопровождения. Мы к этим людям относимся настороженно», — цитирует «Коммерсантъ» слова собеседника.

В июне этого года вступает закон об авиадебоширах, который позволяет авиакомпаниям вести «стоп-листы». Прежде перевозчикам для этого требовалось соответствующее решение суда.