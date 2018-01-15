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Воспитанники нижнекамского детсада приняли участие в смотре-конкурсе «Зеленый огонек»

15 января 2018, 23:12 , Фото: e-nkama.ru

Воспитанники нижнекамского детсада приняли участие в смотре-конкурсе «Зеленый огонек» На смотре присутствовали сотрудники ГИБДД и начальник Нижнекамского отделения профилактики.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Воспитанники детского сада № 1 Нижнекамска приняли участие в районном смотре-конкурсе «Зеленый огонек». В мероприятии участвовали дети из подготовительной группы, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

На смотре присутствовали сотрудники ГИБДД и начальник Нижнекамского отделения профилактики. Представители Госавтоинспекции принесли с собой много подарков для детей и методическую литературу для педагогов.

Смотр-конкурс проходил в игровой форме. Юные пешеходы рассказали, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, какие цвета есть у светофора и их значение, что участниками дорожного движения являются не только автомобили, но и пешеходы. Сотрудники ГИБДД также напомнили детям, что нужно обязательно носить одежду со светоотражающими элементами.

После беседы дети сфотографировались с представителями Госавтоинспекции и попросили приходить к ним в гости как можно чаще.

 


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