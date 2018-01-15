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Европарламент предложил странам ЕС сделать 9 мая государственным праздником

15 января 2018, 14:16

Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Европарламент на последней сессии 2017 года одобрил резолюцию, включающую рекомендацию объявить 9 мая в странах Европейского Союза государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Об этом пишет газета «Известия».

Документ уже направлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, правительствам и парламентам стран – членов объединения.

Резолюция по гражданским правам была принята большинством голосов (430 депутатов проголосовали за принятие документа) 12 декабря 2017 года. Пункт 34 содержит призыв сделать «9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье».

«Резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов Европарламента. Теперь странам предстоит решить, следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы», – прокомментировал инициативу европарламентарий Томаш Здеховский.


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