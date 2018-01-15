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Из Казани открыли прямые рейсы в Пермь и Республику Коми

15 января 2018, 13:34

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новое направление Казань — Пермь — Усинск.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Из Казани запустили прямые рейсы в Пермь и Усинск (Республика Коми). Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла новое направление Казань —Пермь — Усинск. Полеты будут выполняться на регулярной основе по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета из Казани в Пермь от 3315 рублей, а в Усинск — от 8590 рублей.

В январе авиаперевозчик запустит рейсы по маршрутам Нижний Новгород — Казань — Сыктывкар — Казань и Самара — Казань — Сыктывкар — Казань — Нижний Новгород. Первое направление откроется с 17 января и будет выполняться регулярно по средам, а второе — с 21 января по воскресеньям.


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