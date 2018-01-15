Лжегрузоперевозчик из Екатеринбурга обманул компанию из Челнов на 711 тысяч рублей

(Набережные Челны, 15 января «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах вынесен приговор в отношении лжегрузоперевозчика, который обманул челнинскую компанию на 711 тысяч рублей, сообщили в городском суде.

Челнинская компания разместила на сайте объявление о необходимости перевезти 20 тысяч тонн стальных изделий на сумму 711, 6 тысячи рублей. На него откликнулся грузоперевозчик, который, как потом выяснилось, оказался мошенником. Он взял заказ, но выполнять его не собирался.

Как было установлено следствием, мужчина нашел по объявлениям другого, добросовестного грузоперевозчика, с которым договорился о том, что тот заберет стальные комплектующие в Челнах. А вот адрес, куда нужно было доставить товар, мошенник указал другой. В итоге была реализована такая схема: получив товар от предпринимателя, мошенник нашел для него своего покупателя, доставил ему груз, взял с него деньги, которые впоследствии присвоил. После чего перестал выходить на связь с заказчиком перевозки.

Через некоторое время пострадавшая компания вновь разместила объявление о доставке груза из Челнов в Екатеринбург. На этот раз в нем упоминались 20 тысяч тонн стальной арматуры стоимостью 737,3 тысячи рублей. На объявление клюнул, как ни странно, тот же мошенник. Его задержали в Екатеринбурге, при выгрузке товара, куда мужчина явился для того, чтобы получить расчет за комплектующие.

Суд приговорил жителя Екатеринбурга к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Он также выдвинул условие — возместить причиненный материальный ущерб.