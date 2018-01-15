Предприниматели РТ предложили решение по недопущению банкротства владельцев мусорных полигонов

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Диана Авакян). Владельцы мусорных полигонов РТ оказались перед риском банкротства. Эту проблему обсудили на VII расширенном заседании Совета по предпринимательству РТ, которое прошло под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова.

С 1 января 2016 года изменения в законе «Об отходах производства и потребления» обязали полигоны и региональных операторов по обращению с отходами вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В Татарстане не определен региональный оператор, соответственно плата за негативное воздействие полностью перешла на операторов по обращению с отходами, презентовал кейс директор ООО УК «РТ-Инвест» Сергей Богатов. Владельцы полигонов не могут вносить эту плату, так как это не заложено в тарифе. Общая сумма платы за негативное воздействие, согласно подсчетам Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан, составила 264 млн рублей. Это треть валовой выручки операторов по обращению с отходами.

«Действительно, в связи с регламентированием законодательства мы можем столкнуться с огромным финансовым риском банкротства предприятий, владеющих полигонами. Ведь расчетная плата за негативное воздействие на окружающую среду зачастую повышает выручку всего предприятия. Чем больше мы размещаем у себя на полигоне твердых коммунальных отходов, тем большие убытки получаем. Представляете, чем больше работаем, тем больше получаем долги. Это абсолютно противоречит принципам ведения бизнеса и здравому смыслу», — рассказал Богатов.

Участники проектной группы совета предложили изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», позволяющие продлить освобождение региональных операторов от внесения платы до момента утверждения их тарифов. Проектная группа предлагает поддержать инициативу Министерства строительства РФ по установлению дифференцированной ставки платы за размещение ТКО.

Президент РТ поддержал инициативу и предложил министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Иреку Файзуллину поднять этот вопрос при следующей встрече с министром строительства России Михаилом Менем. Кроме того, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил бизнесмена передать ему проект поправок в федеральный закон.