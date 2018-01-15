В России создают аэромобильный госпиталь на базе самолета Ил-76МА

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Для российских военных медиков создают аэромобильный госпиталь на базе специального транспортного самолета Ил-76МА, пишут «Известия».

Машину оснастят автономными медицинскими модулями с полным набором диагностического и операционного оборудования. Сейчас завершается разработка 20-тонных медицинских модулей в габаритах универсальных авиационных контейнеров.

«Летающий госпиталь» может быть использован не только для эвакуации раненых, но и для оказания полноценной медпомощи на месте. В комплекте машины будут несколько операционных и специальный диагностический модуль. Внутри Ил-76МА военные медики смогут проводить самые сложные операции, включая полостные, челюстно-лицевые и нейрооперации.

Военные США, располагающие похожими «летающим госпиталями», назвали эти машины «крыльями ангела». В 2001-м и 2003 годах самолеты Объединенного авиационного медицинского отряда работали в тылу иракских войск и на территории, подконтрольной талибам. Экипажи американских аэромобильных госпиталей на базе самолетов семейства МС-130 спасли жизни нескольким «зеленым беретам», бойцам отряда «Дельта» и рейнджерам.